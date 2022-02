Milan | Maldini | «Viviamo per questo Obiettivi? Se saremo bravi faremo festa»

(Di sabato 5 febbraio 2022), dirigente rossonero, ha parlato dopo la vittoria in rimonta ottenuta dalnel derby contro l’Inter Paoloha parlato ai microfoni diTV dopo Inter-. VITTORIA – «Il calcio è straordinario, regala delle emozioni uniche. Nonper queste emozioni. Conspirito noi andremo lontano». TIFOSI – «Il calcio senza tifosi non ha senso. Il fatto chederby si sia giocato con almeno il 50% è stato bello, poi aver dato una gioia ai nostri è stato meraviglioso». SCUDETTO – «Abbiamo detto quali sono i nostri, poi alla fine se, alle fine festeggeremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Invervistato daTv dopo lo splendido successo nel derby contro l'Inter grazie alla doppietta di Giroud che ribalta i nerazzurri, il direttore dell'area tecnica dei rossoneri, Paolosi gode la ...Nel pre - partita del derby, Paoloha parlato ai microfoni di Dazn del futuro di alcuni giocatori del, tra cui anche Zlatan Ibrahimovic .SU IBRAHIMOVIC: 'VUOLE CONTINUARE, NON SARA' MAI UN PESO' Ecco le parole di: ' Da calciatore era angosciante i primi anni fare il derby, poi negli ultimi anni di carriera mi ...Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo Inter-Milan. VITTORIA – «Il calcio è straordinario, regala delle emozioni uniche. Non viviamo per queste emozioni. Con questo spirito noi andremo ...Dichiarazioni a fine gara dei rossoneri senza freni, come quelle del D.t del club, Paolo Maldini. Ai microfoni di Milan Tv, l’ex bandiera del Diavolo interviene così: “Il calcio è straordinario, ti dà ...