Milan, Giroud: «Il derby si vince. Scudetto? Pensiamo a vincere, poi vediamo» (Di sabato 5 febbraio 2022) Olivier Giroud ha parlato a Dazn nel post partita di Inter-Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero, autore di due reti Olivier Giroud ha parlato a DAZN nel post partita di Inter-Milan. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero. derby – «Era una partita speciale. Un derby si vince. Nel primo tempo eravamo in difficoltà, nel secondo siamo tornati in partita. Speravo in una o due palle in area. La prima è stata fortunata, la seconda no. È fantastico per i tifosi, sono felice e orgoglioso per questa squadra che non molla mai. Non so cosa dire». PARTITA – «È dove si segnano i gol. Nel primo tempo eravamo frustrati perché non abbiamo giocato bene. Nel secondo te abbiamo tirato fuori il nostro spirito di squadra». Scudetto – «La strada è ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Olivierha parlato a Dazn nel post partita di Inter-. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero, autore di due reti Olivierha parlato a DAZN nel post partita di Inter-. Ecco cosa ha detto l’attaccante rossonero.– «Era una partita speciale. Unsi. Nel primo tempo eravamo in difficoltà, nel secondo siamo tornati in partita. Speravo in una o due palle in area. La prima è stata fortunata, la seconda no. È fantastico per i tifosi, sono felice e orgoglioso per questa squadra che non molla mai. Non so cosa dire». PARTITA – «È dove si segnano i gol. Nel primo tempo eravamo frustrati perché non abbiamo giocato bene. Nel secondo te abbiamo tirato fuori il nostro spirito di squadra».– «La strada è ...

AntoVitiello : Mike #Maignan ha tenuto il #Milan in partita con interventi straordinari. Portiere eccellente. #Tonali non ha mai m… - AntoVitiello : ??? #Giroud fa impazzire l'Inter con una doppietta in tre minuti. Il #Milan vince il derby e riapre la corsa al prim… - Eurosport_IT : IL DERBY É ROSSONERO! ???? Perisic porta in vantaggio l'Inter ma nel 2° tempo Giroud ribalta il risultato in 3 minu… - LDLDBlog : ?????? Poi mi butti giù, poi mi butti giù Come fossi una bambola (cit. De Vrij) #PattyPravo | La Bambola #InterMilan… - daya_FCB : RT @Gazzetta_it: Giroud il Signor Derby (è al 73°): “Orgoglioso di questa squadra che non molla mai” #gazzaderby -