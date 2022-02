Milan | Abatantuono | “Pioli idolo assoluto | sta facendo giocare tutti bene”

Advertising

MilanPress_it : Il grande tifoso rossonero racconta la sua passione ??? - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: Anche il mondo dello spettacolo sintonizzato su Sans Siro - RadioRossonera : Anche il mondo dello spettacolo sintonizzato su Sans Siro - MCalcioNews : Milan, Abatantuono elogia Pioli: 'È il mio idolo, riesce a far giocare bene tutti' #AcMilan #DiegoAbatantuono… - CalcioOggi : Milan, Abatantuono a Sportweek: 'Pioli è il mio idolo: riesce a far giocare bene tutti' - TUTTO mercato WEB -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Abatantuono

Il fair play finanziario ci penalizza, perderemo anche stavolta" Stasera si gioca il derby tra Inter ee Sportweek intervista Diego, di comprovata fede rossonera. Ha chiamato Derby ...... la bella nerazzurra Elenoire Casalegno e il simpatico rossonero Diego. Così come uno ... delGipo Viani vinse con un trucco che ingannò l'allenatore dell'Inter Helenio Herrera. E di ...17' Punizione Milan battuta male, riparte l'Inter. 16' Entrata irruenta di Barella su Theo, fallo per il Milan sulla trequarti avversaria. Barella ha rischiato il giallo. 14' Duello Dumfries-Theo ...Sta per caso gufando? "Ma no, fatemi capire: se c’è il fair play finanziario e tutti sono indebitati, com’è possibile che il Milan metta un tetto agli stipendi e lo rispetti, e tutti fanno i ...