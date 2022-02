“Mentana surclassato a sinistra” Bomba-Ferilli su Sanremo | strappati i vestiti | cosa nasconde Amadeus

(Di sabato 5 febbraio 2022) Chiamarla valletta sarebbe riduttivo e ingiusto. Sabrinaè la degna co-conduttrice della quinta e ultima serata del Festival di2022. Stasera verrà svelato il vincitore della 72ª edizione: Blanco e Mahmood sono i grandi favoriti, ma spesso i pronostici non vengono rispettati, e quindi attenzione a Gianni Morandi ed Elisa (rispettivamente secondo e terza in classifica), ma anche ad Irama e Sangiovanni, provenienti entrambi dalla galassia di Amici. “Come fai a essere ancora in vita?”, ha esordito larivolgendosi ad. “Enricoti fa un baffo a te - ha aggiunto - tu lo surclassi proprio a. Dove ce le hai? Intendo le pile, non è normale, tu ce le avrai da qualche parte”. A questo punto l'attrice ha iniziato a spogliare il direttore artistico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mentana surclassato

Liberoquotidiano.it

...cento e non è detto che da una settimana all'altra possa essere nuovamentedalla Meloni. Poco più dietro, al 18,5 per cento, c'è invece la Lega. Italia a tinte sempre più rosse,......cento e non è detto che da una settimana all'altra possa essere nuovamentedalla Meloni. Poco più dietro, al 18,5 per cento, c'è invece la Lega. Italia a tinte sempre più rosse,...Secondo un’indagine del portale Immobiliare.it, in collaborazione con Euroansa, società di mediazione del credito, e Mutuiamo, società digitale di mediazione del credito a distanza, negli ultimi due a ...