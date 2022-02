Max Chilton da l’addio alla IndyCar | Le Mans nel mirino

(Di sabato 5 febbraio 2022) Maxha annunciato la fine della sua carriera in. Il britannico ex F1 non prenderà più parte a nessuna gara della serie USA, dopo sette stagioni trascorse tra stradali e ovali. Per il 30enne lo sguardo volgerà altrove, nella cara vecchia Europa. Il prossimo obiettivo sarà trovare posto nell’endurance, magari staccando un biglietto per la 24 ore di Le. Maxsaluta la: dove correrà?alle corse americane non spingeranno Max ad appendere il casco al chiodo. Il driver inglese si sta guardando attorno, e allo stesso tempo si è dedicato allo sviluppo di una vettura da track day a motore elettrico, progettata e costruita dMcMutry Automotive. Max non ha nascosto l’interesse per la LMDh, la nuova categoria di prototipi che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Max Chilton

Italiaracing.net

Max Chilton has called time on his IndyCar career but insists he’s not quitting racing and is hoping to run in World Endurance Championship and Le Mans in 2022.McMurtry on Wednesday announced that it has hired Max Chilton as head development driver for the Spéirling. Most readers will recognize Chilton from his days driving for the Marussia Formula One team ...