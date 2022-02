Mattinata di fuoco a Civitavecchia: incendio in via Trieste (Di sabato 5 febbraio 2022) Civitavecchia – I Vigili del fuoco di Civitavecchia questa mattina, 05 febbraio 2022, alle ore 07.30 sono intervenuti per un incendio in un’attività commerciale in via Trieste 69. I Vvf arrivati sul posto hanno messo in sicurezza l’area estinguendo le parti ancora a fuoco. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di sabato 5 febbraio 2022)– I Vigili deldiquesta mattina, 05 febbraio 2022, alle ore 07.30 sono intervenuti per unin un’attività commerciale in via69. I Vvf arrivati sul posto hanno messo in sicurezza l’area estinguendo le parti ancora a. Le cause sono ancora in corso di accertamento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

Advertising

ilfaroonline : Mattinata di fuoco a Civitavecchia: incendio in via Trieste - CorriereAlbaBra : SAVIGLIANO - Nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio, le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire l… - nyoungiesverse : Passo la mattinata cercando di capire come registrare lo schermo per una lezione Faccio anche una prova, tutto appo… - TuttoH24 : I Vigili del fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti in mattinata per un incidente stradale sulla SS 407 Base… - MessinaMag : Un uomo del quale non si conoscono le generalità si è dato fuoco nella mattinata di lunedì 31 gennaio davanti alla… -