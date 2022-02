Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi torna stasera in prima serata su Canale 5: cast e curiosità del film (Di sabato 5 febbraio 2022) La scelta di Canale5 per la prima serata di sabato 5 febbraio 2022 è la riproposizione di un cinepanettone che vede come protagonista il re del genere Massimo Boldi. Nella pellicola Matrimonio a Parigi l’attore e comico milanese interpreta Lorenzo, un imprenditore che pensa solo a guadagnare con mezzucci sospetti fino ad evadere le tasse, che in visita in Francia per trovare il figlio Mirko conosce i futuri consuoceri. Suo malgrado il futuro consuocero è un finanziere ligio alle regole di nome Gennaro e così da qui partono tutti gli equivoci del film. Scopri la trama ed il cast del film che vede la partecipazione di Biagio Izzo ed Enzo Salvi e va in onda a partire dalle ore 21:30. Matrimonio a ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) La scelta di5 per ladi sabato 5 febbraio 2022 è la riproposizione di un cinepanettone che vede come protagonista il re del genere. Nella pellicolal’attore e comico milanese interpreta Lorenzo, un imprenditore che pensa solo a guadagnare con mezzucci sospetti fino ad evadere le tasse, che in visita in Francia per trovare il figlio Mirko conosce i futuri consuoceri. Suo malgrado il futuro consuocero è un finanziere ligio alle regole di nome Gennaro e così da qui partono tutti gli equivoci del. Scopri la trama ed ildelche vede la partecipazione di Biagio Izzo ed Enzo Salvi e va in onda a partire dalle ore 21:30.a ...

