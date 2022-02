Mastella compie 75 anni, il post: “Da Ceppaloni in storia d’Italia” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d’Italia”. Così Clemente Mastella descrive il suo percorso politico nel giorno del suo 75esimo compleanno. In un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex ministro della Giustizia e oggi sindaco di Benevento al suo secondo mandato consecutivo si dice “grato alla Provvidenza per un traguardo della vita che i miei genitori non riuscirono a raggiungere” e “felice per la famiglia che ho. So di essere all’ultimo miglio – aggiunge Mastella – perciò guardo ed accetto le cose con più serenità”. “Se penso da dove sono partito, da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d’Italia, credo che di me sarebbero contenti i miei ... Leggi su italiasera (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Da San Giovdiper entrare nella”. Così Clementedescrive il suo percorso politico nel giorno del suo 75esimo compleanno. In unpubblicato sulla sua pagina Facebook, l’ex ministro della Giustizia e oggi sindaco di Benevento al suo secondo mandato consecutivo si dice “grato alla Provvidenza per un traguardo della vita che i miei genitori non riuscirono a raggiungere” e “felice per la famiglia che ho. So di essere all’ultimo miglio – aggiunge– perciò guardo ed accetto le cose con più serenità”. “Se penso da dove sono partito, da San Giovdiper entrare nella, credo che di me sarebbero contenti i miei ...

Advertising

rep_napoli : Benevento, Mastella compie 75 anni: 'Grato alla provvidenza' [aggiornamento delle 10:08] - BinaryOptionEU : RT '#Mastella e il post per i suoi 75 anni: 'Da Ceppaloni in storia d'Italia'. - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Mastella compie 75 anni, il post: 'Da Ceppaloni in storia d'Italia' - lifestyleblogit : Mastella compie 75 anni, il post: 'Da Ceppaloni in storia d'Italia' - - zazoomblog : Mastella compie 75 anni il post: Da Ceppaloni in storia dItalia - #Mastella #compie #post: #Ceppaloni -

Ultime Notizie dalla rete : Mastella compie Mastella compie 75 anni, il post: "Da Ceppaloni in storia d'Italia" Mastella ringrazia "le cittadine e i cittadini di Benevento, che mi hanno rinnovato la loro fiducia e verso i quali va il mio ringraziamento. Sappiano che li ho a cuore: mi avevano colpito a morte ...

Mastella compie 75 anni, il post: 'Da Ceppaloni in storia d'Italia' Mastella ringrazia 'le cittadine e i cittadini di Benevento, che mi hanno rinnovato la loro fiducia e verso i quali va il mio ringraziamento. Sappiano che li ho a cuore: mi avevano colpito a morte ...

Mastella compie 75 anni, il post: "Da Ceppaloni in storia d'Italia" Adnkronos Benevento, Mastella compie 75 anni: "Grato alla provvidenza" So di essere all'ultimo miglio - aggiunge Mastella - perciò guardo ed accetto le cose con più serenità. Se penso da dove sono partito, da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d ...

Mastella compie 75 anni, il post: “Da Ceppaloni in storia d’Italia” (Adnkronos) – “Da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d’Italia”. Così Clemente Mastella descrive il suo percorso politico nel giorno del suo 75esimo compleanno. In un post pubblicato ...

ringrazia "le cittadine e i cittadini di Benevento, che mi hanno rinnovato la loro fiducia e verso i quali va il mio ringraziamento. Sappiano che li ho a cuore: mi avevano colpito a morte ...ringrazia 'le cittadine e i cittadini di Benevento, che mi hanno rinnovato la loro fiducia e verso i quali va il mio ringraziamento. Sappiano che li ho a cuore: mi avevano colpito a morte ...So di essere all'ultimo miglio - aggiunge Mastella - perciò guardo ed accetto le cose con più serenità. Se penso da dove sono partito, da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d ...(Adnkronos) – “Da San Giovanni di Ceppaloni per entrare nella storia d’Italia”. Così Clemente Mastella descrive il suo percorso politico nel giorno del suo 75esimo compleanno. In un post pubblicato ...