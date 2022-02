Mascherine a scuola: “legittimo l’uso, non recano danno alla salute e sono costituzionali”. Sentenza (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora una Sentenza della giustizia amministrativa chiamata a pronunciarsi su un ricorso che va a sindacare le misure adottate dal Governo e Legislatore per contrastare la terribile emergenza sanitaria che oramai si vive da ben tre anni scolastici. Nell’articolata Sentenza del 2/2/2022. 01248/2022 del 2/2/22 si affrontano una molteplicità di fattori, tra cui quello dell’uso delle Mascherine a scuola dai parte degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 5 febbraio 2022) Ancora unadella giustizia amministrativa chiamata a pronunciarsi su un ricorso che va a sindacare le misure adottate dal Governo e Legislatore per contrastare la terribile emergenza sanitaria che oramai si vive da ben tre anni scolastici. Nell’articolatadel 2/2/2022. 01248/2022 del 2/2/22 si affrontano una molteplicità di fattori, tra cui quello deldelledai parte degli studenti. L'articolo .

