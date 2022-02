Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto dal pozzo dopo oltre cento ore (Di domenica 6 febbraio 2022) Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta. Il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo in Marocco , è morto dopo essere stato portato in superficie dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) Ilnon ce l'ha fatta. Il bimbo di cinque anni caduto in unin, èessere stato portato in superficie dai soccorritori che erano entrati nel tunnel scavato per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Rayan è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta' si legge nel comunicato citato dai media arabi - MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - mbbelluco : RT @rtl1025: ?? #Rayan, il bimbo estratto dopo 100 ore al #pozzo in cui era precipitato in #Marocco, è morto. Lo annuncia in un comunicato i… - mbbelluco : RT @MediasetTgcom24: Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco -