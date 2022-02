Marocco | il piccolo Rayan è morto | era stato estratto dal pozzo dopo cinque giorni

Advertising

MediasetTgcom24 : Marocco, morto il piccolo Rayan: estratto senza vita dal pozzo dopo oltre cento ore #rayan #marocco… - MediasetTgcom24 : Marocco, il piccolo Rayan estratto dal pozzo - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - Franco32656300 : ?????????????? Marocco, Rayan è morto: era stato estratto dopo la caduta nel pozzo Il caso del piccolo Rayan, che in Ital… - soloLuca_ : RT @fanpage: Il piccolo Rayan è morto, era rimasto intrappolato per 4 giorni in un pozzo, si era diffusa la notizia che fosse stato estratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco piccolo

Leggi anche > InilRayan è stato portato via in elisoccorso nell'ospedale più vicino, dopo essere stato portato fuori dal pozzo in cui era caduto martedì scorso. Le autorità ...Rayan era precipitato in un pozzo nel villaggio di Bab Berred, nella provincia rurale delsettentrionale di Chefchaouen. Il bambino è stato portato su un'ambulanza che ha lasciato l'area dei ...#LIVE: Moroccan rescuers race against the clock to dig and save the young boy #Rayan trapped in a deep well #SaveRayan #??????_??_???? #??????_???? Siamo in un piccolo villaggio a nord del Marocco, a ...Leggi anche > Ryan come Alfredino, si continua a scavare: il piccolo è a pochi metri e potrà uscire dal pozzo In Marocco il piccolo Rayan è stato portato via in elisoccorso nell'ospedale più vicino, ...