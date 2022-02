Marocco | i soccorritori raggiungono il bambino caduto nel pozzo | il piccolo Ryan è ancora vivo

Advertising

Agenzia_Ansa : Marocco, una roccia blocca i soccorritori a 2 metri da Ryan. Il piccolo, caduto nel pozzo martedì, è vivo: si muove… - fanpage : Tutto il mondo con il fiato sospeso. Il piccolo Rayan 'parla e risponde alle domande' dopo quasi 5 giorni nel pozzo… - Tg3web : Ore decisive in Marocco per la sorte del piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in un pozzo e bloccato a 3… - rotaruchristina : RT @Corriere: Marocco, il bambino nel pozzo raggiunto dai soccorritori - mariuccia12345 : RT @Corriere: Marocco, il bambino nel pozzo raggiunto dai soccorritori -

Ultime Notizie dalla rete : Marocco soccorritori

sono entrati nel tunnel scavato per salvare Ryan , il bimbo di cinque anni caduto in un pozzo martedì nel paesino rurale di Bab Berred, nel nord del. Una squadra di medici è ...Rabat, 05 feb 15:34 - Le squadre di soccorso si preparano a far uscire dal pozzo artesiano Rayan Oram, il bambino marocchino 5 anni precipitato lo scorso primo...Giunti finalmente al termine anche gli scavi orizzontali per salvare il piccolo Rayan, il bimbo di cinque anni rimasto incastrato in un pozzo in Marocco da martedì ... dall'alba di ieri i soccorritori ...I soccorritori hanno completato anche gli scavi orizzontali per salvare Rayan, il bimbo di cinque anni, rimasto incastrato in un pozzo da martedì. Una squadra di medici si è recata nel tunnel ...