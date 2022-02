Marocco, corsa contro il tempo per salvare Rayan. Il capo dei soccorritori: «È vivo, lo tireremo fuori oggi» – Il video (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le operazioni di salvataggio del piccolo Rayan, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri nel villaggio Tamrout a nord del Marocco cinque giorni fa. I soccorritori, impegnati in una corsa contro il tempo, hanno scavato con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Si procede centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che coordinano i lavori, questa mattina, 5 febbraio, era quasi completamente rimossa. Le operazioni di soccorso proseguono giorno e notte e sono seguite in diretta da milioni di marocchini in patria e all’estero, in una situazione di copertura mediatica che in Italia ricorda ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Proseguono le operazioni di salvataggio del piccolo, il bambino di cinque anni caduto in fondo a un pozzo di 32 metri nel villaggio Tamrout a nord delcinque giorni fa. I, impegnati in unail, hanno scavato con ogni mezzo, anche con le mani, un percorso in orizzontale per evitare il rischio di crolli. Si procede centimetro dopo centimetro, nella speranza di non trovare altri intoppi. L’ultimo ostacolo è una roccia, picconata con tenacia e che, secondo gli ingegneri che coordinano i lavori, questa mattina, 5 febbraio, era quasi completamente rimossa. Le operazioni di soccorso proseguono giorno e notte e sono seguite in diretta da milioni di marocchini in patria e all’estero, in una situazione di copertura mediatica che in Italia ricorda ...

Advertising

Avvenire_Nei : Marocco. A un soffio dal salvataggio: corsa contro il tempo per il piccolo Ryan - modiamo : RT @MFerraglioni: Il mio cuore ora è in #Marocco tutto per #Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel bor… - Gianluc68325330 : RT @itsmeback_: Continua in Marocco la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Ryan di cinque anni caduto quattro giorni fa in un pozz… - Mel__Ssa_ : RT @MFerraglioni: Il mio cuore ora è in #Marocco tutto per #Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel bor… - MFerraglioni : Il mio cuore ora è in #Marocco tutto per #Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri n… -