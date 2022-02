Marocco, col fiato sospeso per Ryan: corsa contro il tempo per salvarlo. Meloni: forza piccolo, siamo con te (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è un paese intero con il fiato sospeso: continua in Marocco la corsa contro il tempo per salvare il piccolo Ryan, il bimbo di cinque anni caduto quattro giorni fa in un pozzo profondo 32 metri nella zona di Tamorot, nella provincia di Chefchaouen. Le complesse operazioni per cercare di riportare in superficie il bambino – il cui dramma ricorda molto da vicino quello di Alfredino Rampi – sono andate avanti tutta la notte. Sottolineate dal racconto della Bbc. Il timore di crolli, però, ha complicato le operazioni che – tra l’individuazione di possibili vie d’accesso e scavi – si susseguono ininterrottamente da martedì sera. Marocco, le fasi finali delle operazioni per salvare il bimbo caduto nel pozzo Quando, con uno scavo vicino al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) C’è un paese intero con il: continua inlailper salvare il, il bimbo di cinque anni caduto quattro giorni fa in un pozzo profondo 32 metri nella zona di Tamorot, nella provincia di Chefchaouen. Le complesse operazioni per cercare di riportare in superficie il bambino – il cui dramma ricorda molto da vicino quello di Alfredino Rampi – sono andate avanti tutta la notte. Sottolineate dal racconto della Bbc. Il timore di crolli, però, ha complicato le operazioni che – tra l’individuazione di possibili vie d’accesso e scavi – si susseguono ininterrottamente da martedì sera., le fasi finali delle operazioni per salvare il bimbo caduto nel pozzo Quando, con uno scavo vicino al ...

