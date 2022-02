Margiris: il peschereccio che perde in mare 3mila metri quadrati di pesci morti – Le foto (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel Golfo di Biscaglia è stato avvistato un banco di pesci enorme, tutti morti e galleggianti. I video mostrano uno sterminata distesa di carcasse, «oltre 100mila», che si trovano a pelo d’acqua. Il governo francese e la Commissione Ue hanno annunciato un’indagine. Il gruppo ambientalista Sea Shepherd France ha pubblicato sui social le fotografie dei pesci morti che galleggiano sulla superficie dell’Oceano Atlantico. I pesci sono stati gettati in mare a 300 km da La Rochelle, dal Margiris. Si tratta di uno dei pescherecci più grandi del mondo, con 143 metri di lunghezza mentre l’area interessata copre 3mila metri quadrati. Il Margiris ha ammesso la rottura delle reti ... Leggi su open.online (Di sabato 5 febbraio 2022) Nel Golfo di Biscaglia è stato avvistato un banco dienorme, tuttie galleggianti. I video mostrano uno sterminata distesa di carcasse, «oltre 100mila», che si trovano a pelo d’acqua. Il governo francese e la Commissione Ue hanno annunciato un’indagine. Il gruppo ambientalista Sea Shepherd France ha pubblicato sui social legrafie deiche galleggiano sulla superficie dell’Oceano Atlantico. Isono stati gettati ina 300 km da La Rochelle, dal. Si tratta di uno dei pescherecci più grandi del mondo, con 143di lunghezza mentre l’area interessata copre. Ilha ammesso la rottura delle reti ...

