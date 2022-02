Marco Mengoni, ecco chi è il suo misterioso fidanzato (Di sabato 5 febbraio 2022) Si fanno sempre più insistenti le domande circa la situazione sentimentale e eventuale fidanzato di Marco Mengoni. Il cantante è molto riservato e non svela praticamente nulla sulla sua vita sentimentale, tanto che ci sono dubbi persino sull’orientamento sessuale dell’autore di Guerriero. Insomma tantissimi dubbi e poche notizie certe, in molti hanno parlato anche della presenza di un legame sentimentale con un altro famoso cantante come Mahmood, ma l’indiscrezione non ha mai trovato conferma.Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante di Ma stasera con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo compagno. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo. Marco Mengoni ha un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Si fanno sempre più insistenti le domande circa la situazione sentimentale e eventualedi. Il cantante è molto riservato e non svela praticamente nulla sulla sua vita sentimentale, tanto che ci sono dubbi persino sull’orientamento sessuale dell’autore di Guerriero. Insomma tantissimi dubbi e poche notizie certe, in molti hanno parlato anche della presenza di un legame sentimentale con un altro famoso cantante come Mahmood, ma l’indiscrezione non ha mai trovato conferma.Tempo fa, il settimanale Chi aveva paparazzato il cantante di Ma stasera con un ragazzo, scatenando ovviamente l’ipotesi che si trattasse del suo compagno. Non sono arrivate però notizie più certo né sulla natura del loro rapporto, né tantomeno sull’identità del ragazzo.ha un ...

