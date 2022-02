Marcell Jacobs, attesa premiata: vittoria schiacciante, bel crono e miglioramenti in vista. Il Profeta ha illuminato (Di sabato 5 febbraio 2022) Marcell Jacoba mancava a tutti gli italiani appassionati di sport. Ci aveva fatto sognare la scorsa estate, quando scrisse una pagina leggendaria per il Bel Paese: vinse i 100 metri alle Olimpiadi, impresa titanica che mai avremmo pensato di poter ammirare, e poi si replicò trascinando la staffetta 4×100. L’azzurro tuonò dall’alto della sua grandezza a Tokyo, ergendosi a monumento imperituro ed entrando in una dimensione empirea in maniera perentoria. Sono passati sei mesi da quel momento, ma è valsa la pena aspettare un lasso di tempo così lungo. Il 27enne ha scelto l’ISTAF Indoor di Berlino per il suo grande rientro e ha fatto centro nitidamente, vincendo i 60 metri e convincendo dall’alto della sua autorità: prima un 6.57 in batteria dove è parso un po’ contratto, poi un eccellente 6.51 in una finale dominata in lungo e in largo, demolendo avversari quotati come ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022)Jacoba mancava a tutti gli italiani appassionati di sport. Ci aveva fatto sognare la scorsa estate, quando scrisse una pagina leggendaria per il Bel Paese: vinse i 100 metri alle Olimpiadi, impresa titanica che mai avremmo pensato di poter ammirare, e poi si replicò trascinando la staffetta 4×100. L’azzurro tuonò dall’alto della sua grandezza a Tokyo, ergendosi a monumento imperituro ed entrando in una dimensione empirea in maniera perentoria. Sono passati sei mesi da quel momento, ma è valsa la pena aspettare un lasso di tempo così lungo. Il 27enne ha scelto l’ISTAF Indoor di Berlino per il suo grande rientro e ha fatto centro nitidamente, vincendo i 60 metri e convincendo dall’alto della sua autorità: prima un 6.57 in batteria dove è parso un po’ contratto, poi un eccellente 6.51 in una finale dominata in lungo e in largo, demolendo avversari quotati come ...

