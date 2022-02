Mantova | molesta più ragazze minorenni su autobus | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Milano, 5 feb. (Adnkronos) - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile die della stazione di Sustinente hanno fermato un trentenne, extracomunitario, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata. Lo scorso 29 gennaio una minore, accompagnata dal padre, ha denunciato che mentre si trovava su undi linea, aveva subito dei palpeggiamenti da uno sconosciuto. I militari hanno attivato il cosiddetto 'codice rosso' e in breve tempo hanno individuato ulteriori due vittime, sempre, quindi in solo due giorni hanno rintracciato e fermato l'uomo che ora si trova dietro le sbarre della casa circondariale di via Poma.