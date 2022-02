Mamma positiva al Covid perde il feto di 7 mesi L' As dell' Alto Adige cerca eventuale correlazione

(Di sabato 5 febbraio 2022) L'Azienda sanitariaha in programma una verifica per stabilire le causea morte di undi 7ed unacon la positività al, che non ...

Il caso, raccontato dal quotidiano Alto Adige, risale ad un a quindicina di giorni fa:e bimbo stavano bene ma poi la situazione è precipitata. A svolgere gli accertamenti sarà il reparto di ...Il caso, raccontato dal quotidiano Alto Adige, risale ad un a quindicina di giorni fa:e bimbo stavano bene ma poi la situazione è precipitata. A svolgere gli accertamenti sarà il reparto di ...Una donna incinta No Vax positiva al settimo mese di gravidanza perde il figlio ... con parametri nella norma - e una possibile correlazione con la positività della mamma che non era vaccinata.L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ha in programma una verifica per stabilire le cause della morte di un feto di 7 mesi ed una eventuale correlazione con la positività al Covid della mamma ...