Mamhood e Blanco, il retroscena: così si sono conosciuti ed è nata “Brividi” (Di sabato 5 febbraio 2022) I due cantanti un gara di Sanremo ha di recente rilasciato un’intervista che ci racconta come sia nata l’idea della loro collaborazione. La settantaduesima edizione di Festival di Sanremo sta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 5 febbraio 2022) I due cantanti un gara di Sanremo ha di recente rilasciato un’intervista che ci racconta come sial’idea della loro collaborazione. La settantaduesima edizione di Festival di Sanremo sta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

gaiatortora : Per me la.possiamo chiudere qui #Brividi #Mamhood #BLANCO - blvckheretic : michele p blanco e mamhood però lrdl spero arrivi al podio o almeno top cinquw - keaton998 : Speriamo che, nonostante regolamenti e sistema si voto difettosi, siamo fortunati come l`anno scorso e a questo pu… - gs7901 : RT @creeptica: mamhood e blanco non lo meritavano quel secondo posto nell serata cover spiace ma ci sono state artistE che hanno fatto MOLT… - parisforever89 : @odietamomalik Alla fine è una questione di gusti e ci sta, per me su di lui pesa quella scelta. A me sono piaciuti… -