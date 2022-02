Malore per Mahmood a Sanremo 2022: il cantante in coppia con Blanco si è sentito male nella serata cover (Di sabato 5 febbraio 2022) Emerge un retroscena dalla serata delle cover del teatro Ariston: Mahmood, il 29enne che stasera potrebbe vincere per la seconda volta il Festival di Sanremo assieme a Blanco, avrebbe avuto un Malore prima di entrare in scena. Nessuna grave conseguenza per lui, che ha convinto gli spettatori nella sua versione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Mahmood si è sentito male a Sanremo 2022: il retroscena Imprevisto fortunatamente senza conseguenze per il grande favorito alla vittoria della 72° edizione del Festival di Sanremo: secondo quanto riportato all’Adnkronos da fonti vicine al cantante classe 1992, Mahmood si sarebbe ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 5 febbraio 2022) Emerge un retroscena dalladelledel teatro Ariston:, il 29enne che stasera potrebbe vincere per la seconda volta il Festival diassieme a, avrebbe avuto unprima di entrare in scena. Nessuna grave conseguenza per lui, che ha convinto gli spettatorisua versione di Il cielo in una stanza di Gino Paoli.si è: il retroscena Imprevisto fortunatamente senza conseguenze per il grande favorito alla vittoria della 72° edizione del Festival di: secondo quanto riportato all’Adnkronos da fonti vicine alclasse 1992,si sarebbe ...

