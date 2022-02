Malore improvviso in fabbrica | operaio di 41 anni si accascia e muore durante il turno di notte

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso

CasertaNews

Stando alla prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le 5 l'uomo, di origine pakistana, sarebbe stato colto improvvisamente da un. Un suo collega lo avrebbe visto accasciato a terra e avrebbe ...A quanto si apprende la prima ipotesi formulata sarebbe quella di un, forse un arresto cardiaco, che avrebbe provocato una morte per cause naturali. L'allarme è scattato in piena ...Un operaio di 41 anni è morto la notte scorsa a causa di un malore mentre stava terminando il suo turno di notte in una tessitura nella frazione industriale Oste nel comune di Montemurlo (Prato).Disposta l'autopsia. Un malore improvviso nella notte, l'allarme e l'arrivo del personale medico del 118 che ha constatato il decesso dell'operaio MONTEMURLO — Tragedia in una fabbrica tessile di ...