Male la prima senza Vlahovic: Fiorentina stesa al Franchi dalla Lazio (Di sabato 5 febbraio 2022) È la Lazio di Maurizio Sarri ad avere la meglio contro la Fiorentina, alla sua prima gara in Serie A senza il bomber Dusan Vlahovic. La sfida tra gli uomini di Italiano che ospitano i biancocelesti si decide nel secondo tempo. Dopo lo 0-0 dei primi 45?, la Lazio va in vantaggio con Immobile, Milinkovic-Savic e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

