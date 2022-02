Maldini: 'Rinnovo di Ibra? Discorso aperto. Lui sarà sempre una risorsa, mai un peso' (Di sabato 5 febbraio 2022) E' il grande assente della stracittadina, ma sempre presente nei pensieri del mondo rossonero. Di Ibrahimovic si parla sempre e comunque e l'ha fatto anche Paolo Maldini pochi minuti prima del fischio ... Leggi su gazzetta (Di sabato 5 febbraio 2022) E' il grande assente della stracittadina, mapresente nei pensieri del mondo rossonero. Dihimovic si parlae comunque e l'ha fatto anche Paolopochi minuti prima del fischio ...

Advertising

CalcioOggi : Maldini: 'Rinnovo Ibra? Discorso aperto, lui vuole continuare. Per il Milan non sarà mai un peso. Su Kessie...' -… - sportli26181512 : Maldini: 'Rinnovo di Ibra? Discorso aperto. Lui sarà sempre una risorsa, mai un peso': Maldini: 'Rinnovo di Ibra? D… - Gazzetta_it : Maldini: “Il rinnovo di Ibra? Discorso aperto. Lui per noi sarà sempre un risorsa e non un peso” #gazzaderby - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Maldini: 'Rinnovo #Ibra? Discorso aperto, lui vuole continuare. Per il #Milan non sarà mai un peso. Su #Kessie...' https://t… - calciomercatoit : ???#Maldini prima di #InterMilan: 'Rinnovo #Ibrahimovic? Con Zlatan c'è un discorso aperto, lui è una persona molto… -