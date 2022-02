Mahmood e Blanco senza freni su Gianni Morandi “Morandi ci ha …” (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è sicuramente la manifestazione canora più importante d’Italia e conosciuta in tutto il mondo. Non è soltanto la puntata in se che affascina i telespettatori, ma anche tutto quello che accade intorno, quello che il pubblico non vede. Per questo si va sempre alla ricerca di interessanti retroscena, curiosità e fuori onda, indiscrezioni sul fuori onda. Festival di Sanremo 2022, Amadeus e il grande successo per il terzo anno di fila Amadeus per il terzo anno consecutivo sta facendo un ottimo lavoro e lo abbiamo visto in questi giorni al timone della manifestazione che sta ottenuto un successo davvero strepitoso. I favoriti per la vittoria quest’anno sono Mahmood e Blanco insieme ad Elisa, i due giovani che hanno portato sul palco dell’Ariston il brano Brividi che sta letteralmente sbancando. Proprio loro però, in queste ore ... Leggi su baritalianews (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo è sicuramente la manifestazione canora più importante d’Italia e conosciuta in tutto il mondo. Non è soltanto la puntata in se che affascina i telespettatori, ma anche tutto quello che accade intorno, quello che il pubblico non vede. Per questo si va sempre alla ricerca di interessanti retroscena, curiosità e fuori onda, indiscrezioni sul fuori onda. Festival di Sanremo 2022, Amadeus e il grande successo per il terzo anno di fila Amadeus per il terzo anno consecutivo sta facendo un ottimo lavoro e lo abbiamo visto in questi giorni al timone della manifestazione che sta ottenuto un successo davvero strepitoso. I favoriti per la vittoria quest’anno sonoinsieme ad Elisa, i due giovani che hanno portato sul palco dell’Ariston il brano Brividi che sta letteralmente sbancando. Proprio loro però, in queste ore ...

Advertising

SanremoRai : “Quando sei qui con me Questa stanza non ha più pareti” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?… - IlContiAndrea : #Mahmood “Ieri sera ho avuto una congestione perché ho preso un po' di freddo. Ma ho con me #Blanco che mi sostiene… - SanremoRai : “Lo vedi, sono qui, Su una bici di diamanti, uno fra tanti. Nudo con i brividi” L’esibizione integrale è su RaiPla… - _Dadahae_ : RT @xflorenzistan: LA RISPOSTA DI BLANCO E LA FACCIA DI MAHMOOD ?? ALFONSO LO SAI LORO SONO LA MIA VITA #sanremo2022 - cryingxxxx : #Sanremo2022 morendo per chi è ancora convint* che non vinceranno mahmood e blanco -