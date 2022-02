M5S | Grillo rivendica i risultati | “Cambiamenti rivoluzionari” E lancia “5 stelle polari per passare dagli ardori giovanili alla maturità”

(Di sabato 5 febbraio 2022) “Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata adai suoisua, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno”. A pochi minuti dlettera di Luigi Di Maio che annuncia le dimissioni dal Comitato di garanzia del Movimento 5, il fondatore Beppepubblica un lungo post sul proprio blog. Un intervento in apparenza slegato, dal titolo “5“, in cui il Garante fa un bilancio deiraggiunti dal Movimento a partire dsua fondazione, tracciando allo stesso tempo un manifesto per il futuro ricco di proposte politiche. Tra cui è un punto, soprattutto, a ...

... Luigi Di Maio ha deciso di dimettersi dal Comitato di garanzia del, di cui era anche il presidente. E scrive a Giuseppe Conte, così come al Garante Beppe, una lettera in cui si invita ad ...Leggi Anche Scontro: 'Non dissolvete il dono del padre in vanità personale': 'Passare dagli ardori giovanili alla maturità' La reazione di Beppearriva con un post sul suo ...AGI - Dopo giorni di tensioni e accuse tra i 5 Stelle, il ministro Luigi Di Maio prende l'iniziativa e scrive al presidente del M5S Giuseppe Conte e al 'garante' Beppe Grillo. Una lunga lettera per ...Oggi è un giovane Post-Millennial con le paure e le speranze della sua generazione”. Lo scrive Beppe Grillo in un post dal titolo ‘5 stelle polari’. “Il Movimento è stato accusato della stessa ...