M5S | Grillo | ' passare da ardori giovanili a maturità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Il Movimento è nato nel 2009, ma è stato concepito sul volgere del millennio. Oggi è un giovane Post-Millennial con le paure e le speranze della sua generazione. Il Movimento è stato accusato della stessa involuzione e aver rinnegato i valori su cui è nato. Quest'accusa ricorda la parabola della trave e della pagliuzza, come se gli errori degli altri giustificassero i propri. E ben più gravi, tra l'altro, perché fatti da adulti smaliziati e non da giovani visionari e ingenui. Questa nostra rivoluzione democratica è oggi chiamata adai suoialla sua, senza rinnegare le sue radici ma individuando percorsi più strutturati per realizzarne il disegno". Lo scrive Beppein un post dal titolo '5 stelle polari'. "La nostra visione del mondo ...