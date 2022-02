M5s, Grillo: "Dagli ardori giovanili alla maturità, abbiamo 5 stelle polari" (Di sabato 5 febbraio 2022) Di fronte alla rottura Di Maio - Conte, Beppe Grillo chiarisce che 'la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoi ardori giovanili alla sua maturità , senza rinnegare le sue radici ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 febbraio 2022) Di fronterottura Di Maio - Conte, Beppechiarisce che 'la nostra rivoluzione democratica è chiamata a passare dai suoisua, senza rinnegare le sue radici ...

