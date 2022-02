M5S, Di Maio si dimette dal comitato di garanzia: «M5S è casa nostra, le voci vanno ascoltate e non represse» (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri scrive una lettera a Giuseppe Conte e Beppe Grillo in cui annuncia di lasciare l’incarico nel Movimento per poter rivendicare, di fatto, una propria linea politica: «Voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Nel Movimento c’è pluralità, le anime devono potersi esprimere» Leggi su corriere (Di sabato 5 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri scrive una lettera a Giuseppe Conte e Beppe Grillo in cui annuncia di lasciare l’incarico nel Movimento per poter rivendicare, di fatto, una propria linea politica: «Voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Nel Movimento c’è pluralità, le anime devono potersi esprimere»

fattoquotidiano : M5s, Vacca sta con Di Maio: “Conte spieghi gli errori”. Crippa: “Evitare rischio scissione” - ilfoglio_it : “Lavora per il M5s quando c’è il sole, e poi di notte disfa e lavora per sé”, dicono di lui. Gianni Letta lo ribatt… - Adnkronos : #DiMaio si dimette dal comitato di garanzia #M5S. #ultimora - danieledv79 : RT @laura_ceruti: Rettifica Di Maio non si e dimesso dal M5S , ma dal comitato di garanzia - lifestyleblogit : M5s, Di Maio lascia comitato garanzia - -