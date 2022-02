M5S | Di Maio si dimette dal comitato di garanzia | «Il Movimento è casa nostra | le voci vanno ascoltate e non represse»

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il ministro degli Esteri scrive una lettera a Giuseppe Conte e Beppe Grillo in cui annuncia di lasciare l’incarico nelper poter rivendicare, di fatto, una propria linea politica: «Voglio continuare a dare il mio contributo, portando avanti idee e proposte. Nelc’è pluralità, le anime devono potersi esprimere»

13.33,Dilascia Comitato:nuovo corso Disi dimette dal Comitato di garanzia. L'annuncio in una lettera al presidente Conte e al garante Grillo Nella missiva Diinvita ad ascoltare le ...Lo scrive Luigi Dinella lettera con cui annuncia la decisione "di dimettersi da presidente e membro del Comitato di Garanzia del MoVimento 5 Stelle". "Penso che all'interno di una forza ...È quanto si legge nella lettera inviata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al presidente e al garante del M5S, Giuseppe Conte e Beppe Grillo, per rassegnare le dimissioni da componente e ...Con una lettera Luigi Di Maio ha rassegnato le proprie dimissioni dal comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. L’annuncio è contenuto in una missiva indirizzata al presidente del Movimento, Giusep ...