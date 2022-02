M5S | Di Maio lascia il Comitato di garanzia Lettera a Conte e Grillo | “Sostengo il nuovo corso | ma voglio la libertà di dire cosa non va”

(Di sabato 5 febbraio 2022) “In questi giorni il dibattito interno è degenerato, si è iniziato a parlare di scissioni, processi, gogne. Si è provato a colpire e screditare la persona. Mi ha sorpreso, anche perché è proprio ilstatuto del Movimento che mette l’accento sul rispetto della persona“. Il ministro degli Esteri ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di, ha annunciato le proprie dimissioni daldinel partito, organo in cui era stato eletto lo ssettembre insieme a Virginia Raggi e Roberto Fico. Lo ha fatto con unainviata al presidente del M5S Giuseppe– che ha accusato di aver “fallito” nella fase dell’elezione del presidente della Repubblica – e al Garante Beppe. “Dopo la rielezione del presidente Sergio ...

... i toni iniziano ad abbassarsi e l'ipotesi di un confronto tra Luigi Die Giuseppe Conte in un'assemblea congiunta dedicata prende sempre più corpo. Il presidente, che ieri ha visto Mario ...Con una lettera indirizzata a Giuseppe Conte e a Beppe Grillo, Luigi Di Maio si dimette dal Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli Esteri fa un passo di lato e chiede che nel ...Luigi Di Maio si dimette dal comitato di garanzia del M5s e scrive al presidente Giuseppe Conte e al garante Beppe Grillo. Una lettera, visionata dall'Adnkronos, in cui si invita ad ascoltare le ...