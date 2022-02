L' ultimo saluto a Monica Vitti | addio ad una icona del cinema FOTO

(Di sabato 5 febbraio 2022) Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di, per i funerali alla Chiesa degli Artisti. Ad aspettarlo...

Advertising

SkyTG24 : Addio a Monica Vitti, l’ultimo saluto all’attrice: i funerali a Roma. FOTO - poliziadistato : Tutto l'affetto degli italiani oggi per l'ultimo saluto a Roma a #MonicaVitti grande attrice della storia del cinem… - Palermofficial : L’ultimo saluto del Barbera al Presidente #Zamparini ?? - GeorgeAddison87 : RT @julianhlora: L'ultimo saluto a Monica Vitti: l'uscita del feretro. #MonicaVitti #Italy - annaritadefeo : RT @poliziadistato: Tutto l'affetto degli italiani oggi per l'ultimo saluto a Roma a #MonicaVitti grande attrice della storia del cinema it… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto

In questi lunghi anni, d ominati dall'Alzheimer, Vitti è stata assistita da suo marito e dalla fedele badante, che hanno lasciato insieme affranti, la chiesa in cui le hanno dato l'...L'dei colleghi 'Era una grande attrice... Stiamo perdendo troppe persone'. Lo ha detto Giancarlo Giannini entrando nella Chiesa degli artisti dove sono in corso i funerali di Monica ...Battuta pronta e bellezza intramontabile. E soprattutto quella capacità unica, prettamente romana, di prendere tutto con nochalance, di sdrammatizzare, di buttarla sul ridere ma anche di creare ...Un lungo applauso ha accolto l'arrivo in Piazza del Popolo del carro funebre, scortato da agenti della Polizia Municipale con il feretro di Monica Vitti, per i funerali alla Chiesa degli Artisti.