Luca Argentero e Cristina Marino | il triste addio al papà | «Dal profondo del mio cuore…»

Cristina Marino con un post dal social dà l'ultimo saluto al papà scomparso. Il padre della modella è venuto a mancare qualche giorno fa e proprio per il triste evento il marito Luca Argentero, atteso ospite a Sanremo 2022, ha rinunciato al palco della kermesse canora. Cristina Marino dà l'addio attraverso i social al padre Roberto, scomparso qualche giorno fa. La modella ha scritto una commuovente lettera affiancata a da una loro foto scattata nel giorno delle nozze col marito Luca Argentero: «Grazie papà – si legge su Instagram – perché ci hai insegnato che cos'è l'amore, ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno. E tu a prenderti cura degli altri eri un campione.

