Love mistery al Grande Fratello Vip 6: Delia e Barù si sono baciati? (VIDEO) (Di sabato 5 febbraio 2022) Ieri sera al Grande Fratello Vip 6 c'è stata una piccola festa nella Love boat. Infatti i vincitori della gara di quadri hanno potuto godersi un vernissage speciale nell'angolo riservato della casa. Ma è successo qualcosa che nessuno si aspetta e sta lasciando i telespettatori con il fiato sospeso. C'è stato un bacio nella Love boat? Da ore i social impazziscono per qualcosa che sarebbe successo durante i balli scatenati di ieri sera. Infatti tra i concorrenti sembra che sia scattato un bacio di un'improbabile coppia che nessuno si aspettava: Barù e Delia. Cerchiamo di ricostruire quanto accaduto. Ieri hanno festeggiato i quadri di gruppo che hanno vinto. Si sono ritrovati nella Love boat a ballare tutti i "giovani" della casa: Barù, ...

