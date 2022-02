Look della quarta serata del Festival di Sanremo 2022: le pagelle di Velvet (Di sabato 5 febbraio 2022) Prende il via la quarta serata del seguitissimo Festival di Sanremo quella dedicata alle cover ed ai duetti. In base alla scaletta i 25 cantanti si esibiscono da soli o con un ospite, cantando canzoni appartenenti agli Anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. La vera novità di questa 72° edizione del Festival è la possibilità … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 5 febbraio 2022) Prende il via ladel seguitissimodiquella dedicata alle cover ed ai duetti. In base alla scaletta i 25 cantanti si esibiscono da soli o con un ospite, cantando canzoni appartenenti agli Anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta. La vera novità di questa 72° edizione delè la possibilità … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

IlContiAndrea : Look (sembra una diva della vecchia Hollywood), canzone e voce. #Noemi è sempre garanzia #Sanremo2022 #VivaSanremo - DanielaCarreri : RT @MaisonValentino: Un racconto autentico ed intimo narrato in uno storico caffè parigino. Scopri i look color block della collezione #Val… - ClioMakeUp : Sanremo 2022 ?? tutti i look più belli della quarta serata ? - PaolaLL7 : @AlvisiConci Che poi nel caso della Giannetta è una questione di look. Se la 'attrossassero' da gnocca lo sarebbe.… - wevoz_com : Outfit e beauty look sono parte integrante del festival di Sanremo. L'inviata speciale di WeVoz, Monia Arizzi, ha… -