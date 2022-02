Lollobrigida | che meraviglia! La gara e le emozioni sul podio

Advertising

gelyldu : RT @Eurosport_IT: Francesca Lollobrigida è argento Olimpico, prima medaglia azzurra a Pechino 2022! ?????? Una gara che entrerà di forza nell… - dariodigennaro : RT @RaiPlay: ???? ?? ???? ?? ???? ?? ???? GRANDE FRANCESCA! Prima medaglia Azzurra a #Beijing2022: è di Francesca Lollobrigida nello #SpeedSkating… - SilvanaDenicolo : RT @fisg_it: FRANCESCA LOLLOBRIGIDA È ARGENTO OLIMPICO sui 3000 metri!!!???? L’azzurra fa un capolavoro sul ghiaccio di Pechino e regala all… - Manuensito89 : Prima gioia per @ItaliaTeam_it a @Beijing2022 con Francesca Lollobrigida che centra l'argento sui 3000m nel pattina… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Italia, Lollobrigida: 'E' il momento di sorridere, un argento che vale un oro' -

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida che

Pechino 2022,medaglia: 'Molto orgogliosa, argentovale oro' 'Non e' un oro ma e' come se lo fosse. E' davvero una soddisfazione dopo tutte le difficolta' passate gli anni scorsi, in generale per l'...Francescavince la medaglia d'argento nei 3000 femminili di pattinaggio velocità e conquista il suo primo podio olimpico: gli scatti della garaGrandissima Francesca Lollobrigida, sia sul ghiaccio, dove ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento nei 3000 metri (la prima della spedizione azzurra di Pechino), che ai microfoni della Rai, ...Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara". Così Francesca Lollobrigida ai microfoni della Rai dopo la medaglia nel pattinaggio 3000 metri. "E' davvero il ...