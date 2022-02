Lo ricordate il disastro di Delneri alla Juventus? C’è chi ha fatto peggio

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 febbraio 2022)Juve Luigiè entrato nella storia dparte sbagliata e il ricordo di lui è davvero molto negativo, come gli capitò altrove. Gigiè stato un ottimo allenatore di provincia che si èapprezzare per alcuni suoi autentici miracoli sportivi, ma quando ha dovuto fare il salto di qualità non ci è mai riuscito lasciando davvero l’amaro in bocca in diverse occasioni. Nella stagione 2010-11 laaveva cambiato completamente la sua guida tecnica partendo già ddirigenza, con gli allontanamenti di Cobolli Gigli dPresidenza e di Blanc e Secco nel ruolo di massimi dirigenti. Andrea Agnelli era al suo primo annoguida bianconera e aveva deciso di affidarsi come Direttore Sportivo a Beppe Marotta, ...