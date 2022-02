LIVE Trento-Olimpia Milano 19-23 | Serie A basket 2022 in DIRETTA | ospiti avanti | ma Trento rimane a contatto grazie a Reynolds

(Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAnon trova la segnatura dalla lunetta e Baldasso sbaglia la preghiera! Finisce qui il primo quarto, con19-23 dopo 10? 19-23 JORDANON FIRE! PENETRA, SEGNA E SUBISCE FALLO Il play americano non chiude il 2+1, sbagliando dalla lunetta 17-23penetra e segna col fallo! Libero aggiuntivo per lui 15-23 Replica prontamente Baldasso dall’arco, +815-20 Jump shot perfetto di Toto Forray 13-20 Risponde prontamente Alviti perancora a +7 13-18in penetrazione, l’Aquila è ancora viva 11-18 Jerian Grant perfetto dalla lunetta 11-16 Accorcia, ...

Gli uomini di Blengini, dopo la sofferta vittoria con, vogliono i tre punti contro la formazione calabrese, al momento penultima in classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L'appuntamento ...... ospitando alla BLM Group Arena didomenica 6 febbraio la Leo Shoes PerkinElmer Modena nel tradizionale derby dell'A22. Fischio d'inizio fissato per le ore 18; diretta Radio Dolomiti e...Buongiorno a tutti, amici e amiche di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Trento-Olimpia Milano, anticipo del sabato sera per la diciannovesima giornata di Serie A di basket! I meneghini vogliono ...Sport - La palla a due è fissata alle ore 20:00 di sabato 5 febbraio . La partita sarà visibile in streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, oppure su Discovery +. In alternativa, ...