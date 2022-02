LIVE Speed skating | 3000 metri donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA | la ceca Sablikova al comando A breve Lollobrigida

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #speedskating #pattinaggiovelocita - 3000m donne Tutto pronto al National Speed Skating Oval per i 3000m… - zazoomblog : LIVE Speed skating 3000 metri donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: l’Italia si stringe con Francesca Lollobrigida -… - Speedliveit : 38° Rally del Carnevale: Automobile Club Lucca invita i concorrenti a confermare l’iscrizione inviata in fase prel… - Speedliveit : Matematico Ice Challenge: ancora 42 gli iscritti per Pragelato 2 - Speedliveit : 1° DOLOMITI BRENTA RALLY: SABATO 12 FEBBRAIO LA PRESENTAZIONE AD ANDALO -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Speed

OA Sport

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTAdella prima giornata di gare delloskating in queste Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Sull'anello di ghiaccio del NationalSkating Oval si darà il via alle danze con i 3000 metri ...... Cristina Pittin) ore 09:20, SLITTINO: prove 3 e 4 singolo donne, gruppo A ore 09:30,SKATING:... con la possibilità di scegliere in qualsiasi momento cosa vedere,e on demand, oltre che di ...Events such as speed-skating, bobsleigh, alpine skiing and of course the famous ski jump have left sports fans glued to their screens over the years and the 2022 Games will be no different. Express ...A statement from Avon ad Somerset Constabulary reads: "Officers will be closing roads along the way to facilitate this journey and expect it to cause some delays to traffic as the load will be ...