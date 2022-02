LIVE Sci di fondo, Skiathlon donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: Johaug in fuga! Finlandesi e Karlsson inseguono. Azzurre lontane (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12: Al km 8.8 Johaug davanti, a 15? Karlsson, a 21? Niskanen, Parmakoski, Stadlober, a 24? Nepryaeva, a 42? Andersson 9.10. Al cambio Comarella 26ma a 1’55”, Ganz è 30ma a 2’08”. Distacchi abissali 9.09: Prova ad andarsene Johaug, mantiene un piccolo vantaggio 9.08: Al cambio Johaug, a 3? Niskanen, a 4? Karlsson e Parmakoski, a 10? Stadlober, a 12? Andersson, a 14? Nepryaeva, a 44? Hennig e Matintalo 9.07: Alza i ritmi Johaug, restano con lei Niskanen, Parmakoski e Karlsson 9.05: Al km 6.3 Parmakoski, Karlsson, Johaug, Andersson, Niskanen, Stadlober, a 7? Nepryaeva, a 20? Hennig 9.04: L’azione di Johaug assottiglia ulteriormente il gruppo. ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12: Al km 8.8davanti, a 15?, a 21? Niskanen, Parmakoski, Stadlober, a 24? Nepryaeva, a 42? Andersson 9.10. Al cambio Comarella 26ma a 1’55”, Ganz è 30ma a 2’08”. Distacchi abissali 9.09: Prova ad andarsene, mantiene un piccolo vantaggio 9.08: Al cambio, a 3? Niskanen, a 4?e Parmakoski, a 10? Stadlober, a 12? Andersson, a 14? Nepryaeva, a 44? Hennig e Matintalo 9.07: Alza i ritmi, restano con lei Niskanen, Parmakoski e9.05: Al km 6.3 Parmakoski,, Andersson, Niskanen, Stadlober, a 7? Nepryaeva, a 20? Hennig 9.04: L’azione diassottiglia ulteriormente il gruppo. ...

