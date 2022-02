LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Pechino 2022 in DIRETTA: cancellata per il vento, ma in tre erano scesi… (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE cancellata LA Terza prova DI OGGI, MA TRE ATLETI erano scesi… 04.24 La nostra DIRETTA LIVE termina dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con i Giochi Olimpici invernali su OA Sport. 04.23 Tutto dunque rimandato a domani quando si scenderà in pista per la gara che assegnerà le medaglie, sperando che il vento conceda una tregua. 04.20 Solo tre atleti hanno dunque avuto la possibilità di provare per la Terza volta la pista in vista della gara di domani, ossia Matthias Mayer (Austria), Christof Innerhofer (Italia) e Alexander Aamodt Kilde. 04.17 Terza prova ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OGGI, MA TRE ATLETI04.24 La nostratermina dunque qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di giornata con i Giochi Olimpici invernali su OA Sport. 04.23 Tutto dunque rimandato a domani quando si scenderà in pista per la gara che assegnerà le medaglie, sperando che ilconceda una tregua. 04.20 Solo tre atleti hanno dunque avuto la possibilità dire per lavolta la pista in vista della gara di domani, ossia Matthias Mayer (Austria), Christof Innerhofer (Italia) e Alexander Aamodt Kilde. 04.17...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Terza prova discesa Pechino 2022 in DIRETTA: ultima sessione di training cancellata per via del ven… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 sci di fondo: 15 km skiathlon femminile (DIRETTA) - #Pechino #fondo: #skiathlon #femminile - zazoomblog : LIVE Sci alpino Terza prova discesa Pechino 2022 in DIRETTA: inizia l’ultimo test cronometrato a Yanqing - #alpino… - zazoomblog : LIVE Salto con gli sci NH donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: pronostico aperto senza Marita Kramer - #Salto… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Terza prova discesa Pechino 2022 in DIRETTA: ultimo test per Dominik Paris e Christof Innerhofer -