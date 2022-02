LIVE Salto con gli sci, NH donne Olimpiadi Pechino in DIRETTA: tante favorite, manca Kramer. Italia con Malsiner (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara femminile individuale su trampolino piccolo di Salto con gli sci, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 I favoriti nel Salto con gli sci gara per gara – Programma e startlist Normal Hill donne – Presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara femminile individuale su trampolino piccolo di Salto con gli sci, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. A Zhangjiakou sta per andare in scena il primo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi cinese per quanto riguarda il ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella gara femminile individuale su trampolino piccolo dicon gli sci, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di2022 I favoriti nelcon gli sci gara per gara – Programma e startlist Normal Hill– Presentazione della gara Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella gara femminile individuale su trampolino piccolo dicon gli sci, valevole per i Giochi Olimpici Invernali di2022. A Zhangjiakou sta per andare in scena il primo evento da medaglia di questa rassegna a cinque cerchi cinese per quanto riguarda il ...

