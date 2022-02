LIVE – Pattinaggio velocità | 3000 metri femminile con Francesca Lollobrigida | Pechino 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Latestuale deididiai Giochi Olimpici invernali di. L’Italia schiera la talentuosa, pattinatrice azzurra di punta su pista lunga. La 30enne di Frascati è reduce da una stagione in Coppa del Mondo in cui si è confermata tra le skater più pericolose in molte distanze e proverà a dire la sua anche in Cina. Appuntamento nella mattinata italiana di sabato 5 febbraio: si inizia alle ore 9.30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta con aggiornamenti in tempo reale per non perdersi alcuna emozione. COME VEDERE LA GARA IN TV: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER ...