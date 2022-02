LIVE Pattinaggio artistico | Olimpiadi Pechino in DIRETTA | l’Italia cerca la qualificazione ai liberi nel team event

(Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming deldi2022 – Cosa aspettarsi daldel2022 – Il quinto posto di Daniel Grassl nel– Il video del programma corto di Daniel Grassl – Il terzo posto di Guignard/Fabbri nella Rhythm dance del– Il video della rhythm Dance di Guignard/Fabbri – Il settimo posto di Della Monica/Guarise nel programma corto delle coppie didelBuongiorno e benvenuti alla...

streaming su Raiplay. Calendario e italiani di domenica 6 febbraio Ore 1.06, SLITTINO: prova 5 ... sessione 10 doppio misto Ore 2.30, SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne Ore 2.37,DI ...... che conquista un podio storico per ildi velocità azzurro e regala la prima medaglia all'Italia in queste Olimpiadi. Di seguito, i risultati dei 3000 metri femminili. RIVIVI IL...per l’Italia è pronto il vice-campione europeo Daniel Grassl. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Team Event di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino ...Secondo gradino del podio per i 3.000 metri di pattinaggio di velocità. Ha il sorriso smagliante e i capelli dorati di Francesca Lollobrigida la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Pechino.