LIVE – Juventus-Verona | Allegri in conferenza stampa DIRETTA

(Di sabato 5 febbraio 2022) Ladelladi Massimilianoalla vigilia di, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Il tecnico livornese è pronto a parlare a Vinovo davanti ai cronisti riuniti a poche ore dal ritorno in campo dei bianconeri che si sono rinforzati tantissimo in questa sessione di calciomercato: appuntamento alle ore 14 di sabato 5 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA“La società ha fatto un ottimo lavoro e sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic ha fatto molti gol e ha caratteristiche che non avevamo e ci serviva, con Haaland è tra i centravanti più bravi nel ruolo. Zakaria è un giocatore intelligente. ...

All'andata il ko del Bentegodi fu forse il punto più basso di un autunno difficile: un ottimo Verona contro una Juve in grande difficoltà. Contro l'Hellas, domani sera, i bianconeri devono invece ...In casa Juventus c'è grande attesa per il match contro il Verona dell'ex Tudor che sancirà il debutto in bianconero di Zakaria e, soprattutto, Dusan Vlahovic. Massimiliano Allegri parlerà in ...