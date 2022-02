LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: gli azzurri sfidano i campioni del mondo (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 La sfida contro la Gran Bretagna non sarà assolutamente semplice. Bruce Mouat e Jennifer Dodds infatti lo scorso anno hanno conquistato il titolo ai Campionati del mondo, sotto il vessillo della Scozia. Al momento occupano la terza posizione della classifica generale con quattro vittorie e una sconfitta. 12:40 L’Italia questa mattina ha sconfitto l’Australia per 7-3. In attesa dell’incontro riviviamo insieme i momenti salienti a questo link. 12:35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA di Italia-Gran Bretagna. Mancano trenta minuti all’inizio di un match fondamentale e storico per i colori azzurri. La cronaca di Italia-Australia Buongiorno ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45 La sfida contro lanon sarà assolutamente semplice. Bruce Mouat e Jennifer Dodds infatti lo scorso anno hanno conquistato il titolo ai Campionati del, sotto il vessillo della Scozia. Al momento occupano la terza posizione della classifica generale con quattro vittorie e una sconfitta. 12:40 L’questa mattina ha sconfitto l’Australia per 7-3. In attesa dell’incontro riviviamo insieme i momenti salienti a questo link. 12:35 Buongiorno e benvenuti alladi. Mancano trenta minuti all’inizio di un match fondamentale e storico per i colori. La cronaca di-Australia Buongiorno ...

