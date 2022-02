LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 4-4 dopo il sesto end (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:29 Ottimo tiro di Amos, ma i britannici con una buona strategia ci rubano potenzialmente due punti. Vediamo cosa decidono di fare i nostri ragazzi all’ultimo tiro del settimo end. Momento fondamentale dell’intero match. Siamo in time out. 14:28 I britannici tentano un rischioso appoggio con un tiro effettuato davvero molto bene. Amos è chiamato adesso a una Grandissima risposta. 14:27 Bene! Ci sono tre punti potenziali per l’Italia con scarse possibilità dei britannici di andare d’appoggio. 14:26 Errore dei britannici, occasione Italia per potenziali tre punti. 14:25 Gli azzurri spostano molto bene la stone avversaria tenendola a punto ma aprendo più scenari. 14:23 Azzurri adesso in power play. Comincia il settimo end. 14:22 i britannici segnano i due punti. ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:29 Ottimo tiro di Amos, ma i britannici con una buona strategia ci rubano potenzialmente due punti. Vediamo cosa decidono di fare i nostri ragazzi all’ultimo tiro del settimo end. Momento fondamentale dell’intero match. Siamo in time out. 14:28 I britannici tentano un rischioso appoggio con un tiro effettuato davvero molto bene. Amos è chiamato adesso a unadissima risposta. 14:27 Bene! Ci sono tre punti potenziali per l’con scarse possibilità dei britannici di andare d’appoggio. 14:26 Errore dei britannici, occasioneper potenziali tre punti. 14:25 Gli azzurri spostano molto bene la stone avversaria tenendola a punto ma aprendo più scenari. 14:23 Azzurri adesso in power play. Comincia il settimo end. 14:22 i britannici segnano i due punti. ...

