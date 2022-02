LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 4-2 per l’Italia dopo il quinto end! (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:14 I britannici capiscono il momento cruciale e chiedono il time out. 14:12 Proprio il tempo sta complicando le cose, tiro largo dettato dalla troppa fretta con gli avversari in power play. Momento molto delicato. 14:11 Occhio al timing in casa Italia. Poco più di cinque minuti per gli azzurri che non potranno perdere più troppo tempo per pianificare le proprie decisioni. 14:10 ALTRA MANO RUBATA PER L’Italia! 4-2 dopo IL quinto END 14:05 I britannici imbrigliati tolgono solo la guardia. Concrete possibilità di rubare la mano per l’Italia. 14:03 Gli azzurri riescono a togliere tutti gli angoli ai sassi degli avversari. Tiro di qualità 14:01 Splendido tiro azzurro, buona architettura strategica dei nostri ragazzi in questo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:14 I britannici capiscono il momento cruciale e chiedono il time out. 14:12 Proprio il tempo sta complicando le cose, tiro largo dettato dalla troppa fretta con gli avversari in power play. Momento molto delicato. 14:11 Occhio al timing in casa. Poco più di cinque minuti per gli azzurri che non potranno perdere più troppo tempo per pianificare le proprie decisioni. 14:10 ALTRA MANO RUBATA PER L’! 4-2ILEND 14:05 I britannici imbrigliati tolgono solo la guardia. Concrete possibilità di rubare la mano per l’. 14:03 Gli azzurri riescono a togliere tutti gli angoli ai sassi degli avversari. Tiro di qualità 14:01 Splendido tiro azzurro, buona architettura strategica dei nostri ragazzi in questo ...

