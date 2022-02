LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi Pechino in DIRETTA: 1-0 Italia dopo il primo end (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:22 Gli azzurri studiano un piano per non lasciare un tiro facile agli avversari. 13:20 Sbavatura anche per i britannici che vanno corti. 13:19 Piccola imprecisione degli azzurri al secondo tiro del secondo end con un tiro leggermente lungo. 13:16 Gli azzurri scelgono di prendere la guardia a velocità controllata e conquistano un punto! 1-0 Italia alla fine del primo end! 13:13 Giocata difensiva per i britannici. Gli azzurri studiano il da farsi. 13:11 Non riesce l’attacco britannico. Gli azzurri chiudono gli spazi. 13:10 Tentativo dell’Italia di spostare il trenino, non uscito particolarmente bene. Si prospetta un attacco dei britannici. 13:07 Fase di studio in queste primissime battute. 13:05 Si comincia. 13:02 Ci siamo! ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Gli azzurri studiano un piano per non lasciare un tiro facile agli avversari. 13:20 Sbavatura anche per i britannici che vanno corti. 13:19 Piccola imprecisione degli azzurri al secondo tiro del secondo end con un tiro leggermente lungo. 13:16 Gli azzurri scelgono di prendere la guardia a velocità controllata e conquistano un punto! 1-0alla fine delend! 13:13 Giocata difensiva per i britannici. Gli azzurri studiano il da farsi. 13:11 Non riesce l’attacco britannico. Gli azzurri chiudono gli spazi. 13:10 Tentativo dell’di spostare il trenino, non uscito particolarmente bene. Si prospetta un attacco dei britannici. 13:07 Fase di studio in queste primissime battute. 13:05 Si comincia. 13:02 Ci siamo! ...

