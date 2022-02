LIVE Italia-Gran Bretagna curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Constantini e Mosaner, vi amiamo! E’ semifinale! (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELL’APOTEOSI DEGLI AZZURRI 14:53 Grazie per averci seguito! L’Italia tornerà sul ghiaccio domani per affrontare la Cina e la Svezia, con la sicurezza di avere già in tasca la semifinale con tre turni d’anticipo. Buona giornata! 14:49 SEI SU SEI. L‘impresa più Grande della storia del curling. Italia-Gran Bretagna finisce 5-7. 14:47 STEFANIA CHIRURGICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IMBRIGLIA GLI AVVERSARI CHE SI ARRENDONO. SIAMO IN semifinale! Stefania e Amos nella storia! Azzurri in semifinale. 14:46 VAI STEFANIA, SPAZZALE VIA. 14:46 Azzurri all’ultimo tiro, vogliano andare in piena per spazzare via le due stone britanniche. 14:43 Sale la tensione, i britannici ci sbarrano ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELL’APOTEOSI DEGLI AZZURRI 14:53 Grazie per averci seguito! L’tornerà sul ghiaccio domani per affrontare la Cina e la Svezia, con la sicurezza di avere già in tasca la semifinale con tre turni d’anticipo. Buona giornata! 14:49 SEI SU SEI. L‘impresa piùde della storia delfinisce 5-7. 14:47 STEFANIA CHIRURGICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IMBRIGLIA GLI AVVERSARI CHE SI ARRENDONO. SIAMO INStefania e Amos nella storia! Azzurri in semifinale. 14:46 VAI STEFANIA, SPAZZALE VIA. 14:46 Azzurri all’ultimo tiro, vogliano andare in piena per spazzare via le due stone britanniche. 14:43 Sale la tensione, i britannici ci sbarrano ...

